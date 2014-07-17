Ракети ЗРК "Бук" були випущені з третього мікрорайону Тореза
22:23, 17 липня 2014Політика
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Радник МВС Антон Геращенко оприлюднив світлину, на якій зафіксовано місце, з якого було випущено ракету по пасажирському літаку Боїнг-777
Ракета, Бук, самолет, Боинг-777
Користувачі "Фейсбук" поширили інформацію понад півтисячою перепостів, передає Еспресо.TV.
"Це фото інверсійного сліду залишеного після запуску ракети ЗРК "Бук".
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Зроблено через кілька хвилин після запуску ракети з 3 мікрорайону міста Торез із заходу на схід.
Тисячі людей бачило запуск і політ ракети, яку Ви люб'язно передали своїм підшефним терористам!", - з такими словами радник міністра внутрішніх справ звернувся до російського президента Путіна і зазначив, що після таких фактів навряд чи вдасться втікти від міжнародного трибуналу.
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