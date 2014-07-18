Путін вважає Україну винною в авіакатастрофі Boeіng-777

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Безумовно, держава, над територією якої це сталося, несе відповідальність за цю страшну трагедію", - сказав він на нараді з економічних питань, яку він запропонував почати з хвилини мовчання в пам'ять про жертви катастрофи.

При цьому Путін упевнений, що трагедії вдалося б уникнути, якщо б не були відновлені бойові дії на Сході України.

Путін доручив уряду РФ зробити все можливе для встановлення об'єктивної картини катастрофи.

"Прошу уряд Росії через наявні можливості цивільних відомств зробити все для ретельного розслідування цієї події", - сказав російський президент.

Президент Путін також зазначив, що в сформованій ситуації необхідно встановити "об'єктивну картину події".

"Це абсолютно неприпустимі речі і ніхто не має права пройти повз це без відповідних висновків і без того, щоб у нас з'явилася об'єктивна інформація про подію",- вважає президент РФ.

Путін нагадав, що він вже дав відповідні доручення військовим відомствам РФ, "щоб вони надали необхідну допомогу в розслідуванні цього злочину".