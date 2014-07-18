Нємцов назвав падіння малайзійського літака "терактом масштабу 11 вересня"

01:14, 18 липня 2014
Політика
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Політик нагадує, що зовсім нещодавно бойовики хвалилися, що в них є ракети "Бук", якими вони хотіли збити АН-26.

svoboda.org

Російський опозиційний політик Борис Нємцов назвав падіння малайзійського літака на Донбасі "терактом масштабу 11 вересня".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Загибель малазійського літака в небі над Донецьком це теракт масштабу 11 вересня. Це пекло. Співчуваю сім'ям загиблих. Покидьки, які це зробили, повинні бути знищені. Сепаратисти нещодавно хвалилися, що в них є ракети Бук, якими вони хотіли збити АН-26. Якщо це вони, то немає їм пощади", - написав він.

Допис by Boris Nemtsov.
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