Нємцов назвав падіння малайзійського літака "терактом масштабу 11 вересня"

Російський опозиційний політик Борис Нємцов назвав падіння малайзійського літака на Донбасі "терактом масштабу 11 вересня".

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Загибель малазійського літака в небі над Донецьком це теракт масштабу 11 вересня. Це пекло. Співчуваю сім'ям загиблих. Покидьки, які це зробили, повинні бути знищені. Сепаратисти нещодавно хвалилися, що в них є ракети Бук, якими вони хотіли збити АН-26. Якщо це вони, то немає їм пощади", - написав він.