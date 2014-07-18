Порошенко висловив співчуття Королю Нідерландів у зв’язку з трагедією літака
02:20, 18 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко висловив співчуття Королю Нідерландів Віллєму-Александру у зв’язку з трагедією літака.
REUTERS
«Із болем у серці сприйняв звістку про жахливу трагедію, що сталася з літаком «Малайзійських авіаліній» над Україною і призвела до численних людських жертв. Висловлюю найщиріші співчуття сім'ям загиблих та всьому дружньому нідерландському народові», - йдеться в співчутті.
Президент запевнив Короля в тому, що українська влада робить усе можливе для забезпечення всебічного розслідування причин цієї катастрофи.
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