Порошенко висловив співчуття Королю Нідерландів у зв’язку з трагедією літака

«Із болем у серці сприйняв звістку про жахливу трагедію, що сталася з літаком «Малайзійських авіаліній» над Україною і призвела до численних людських жертв. Висловлюю найщиріші співчуття сім'ям загиблих та всьому дружньому нідерландському народові», - йдеться в співчутті.

Президент запевнив Короля в тому, що українська влада робить усе можливе для забезпечення всебічного розслідування причин цієї катастрофи.