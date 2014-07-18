РБ ООН збирається на надзвичайну сесію щодо України

Про це повідомив постійний представник України в ООН Юрій Сергєєв, ідеться в сюжеті ТСН.

"Ця подія шокувала всіх, тому ця розмова буде продовжуватися, і, очевидно, вона буде продовжуватися і завтра, коли буде скликана надзвичайна сесія Ради Безпеки, де буде розглядатися ситуація в Україні і конкретно буде говоритися про збитий терористами літак, що підтримуються з російського боку", - сказав пан Сергеєв.

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Тим часом, саме збитий над Донеччиною малайзійський "Боїнг" став головною темою обговорення у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, де посол України презентував докази російського військового втручання у конфлікт на сході України.