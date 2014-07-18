Світ повинен нарешті зрозуміти, що в Україні йде війна - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, який поклав квіти біля посольства Нідерландів на знак співчуття і скорботі за загиблими пасажирами збитого терористами над Донеччиною цивільного літака, повідомляє прес-служба Київського міського голови.

"Світ повинен нарешті зрозуміти, що в Україні, в центрі Європи, йде війна. І це велика небезпека не тільки для українців, які борються і гинуть за незалежність і цілісність своєї країни. Це - небезпека і виклик для всієї Європи і для світу. І просто жалкуванням і засудженням тут не відбудешся. Бо жертви цієї війни - вже не тільки українці. Ця трагедія свідчить про те, що терористи та ті, хто їх фінансує і озброює, не зупиняться тільки на Донбасі і на агресії тільки проти України", - підкреслив Кличко.

Читайте такожУкраїна закрила авіапростір над сходом країни

Як повідомляв УНІАН, 17 липня о 16.20 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили малайзійський лайнер, який виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітний-ракетного комплексу «Бук». За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, на борту літака перебували 298 осіб, зокрема, 15 членів екіпажа.

СБУ опублікувала записи розмов терористів, з яких випливає, що саме вони збили літак. У СБУ відзначили, що о 16.40 терорист на прізвисько «Біс» доповів полковнику Головного розвідувального управління ГШ ЗС РФ Василю Гераніну про те, що козаки збили літак. Спочатку «Біс» говорить, що це український літак, але потім передзвонює і докладає, що це цивільний літак з багатьма жертвами.