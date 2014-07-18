В Ясинуватій бойовики ввели комендантську годину і паспортний режим - ОДА

Вони зустрілися з міським головою та першим заступником, де повідомили про створення в місті комендатури, введення комендантської години та паспортного режиму, повідомляє прес-служба Донецької обласної держадміністрації.

Читайте такожТерорист Стрєлков вирішив ввести в Донецьку воєнний стан і комендантську годину - ЗМІТакож повідомляється, що в Ясинуватському районі (Нетайлове, Первомайка, Спартак) йде стрілянина. Поновилися збройні сутички і у Мар'їнському районі (Карлівка).

В Ясинуватському районі (Уманське) через постійні обстріли вогнем знищені поля пшениці загальною площею 125 га та 80 га, повідомляє ОДА.