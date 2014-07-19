У Миколаєві за сепаратизм засудили місцевого жителя

У Миколаєві за сепаратизм засуджено місцевого жителя.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Управління СБУ в Миколаївській області.

18 липня Центральний районний суд м. Миколаєва за матеріалами СБУ притягнув до кримінальної відповідальності місцевого 28-річного жителя за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

У травні 2014 р. непрацюючий миколаєвець за вказівкою куратора з АР Крим розмістив на місцевому електронному ресурсі матеріали сепаратистського змісту. Вони, зокрема, містили заклики до проведення в регіоні референдуму з метою антиконституційної зміни меж території України (за так званим «кримським сценарієм»).

Під час досудового слідства правопорушник зізнався, що завдання тиражувати сепаратистські матеріали він отримував від громадянина України, завербованого спецслужбами РФ, брав участь у підривній діяльності проти України.

Рішенням суду зловмисника визнано винним за ч.1 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України, його засуджено до 4 років позбавлення волі з випробувальним терміном 2 роки.

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