Терористи припинили вивозити з місця катастрофи тіла загиблих пасажирів Boing-777

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заявив керівник департаменту контррозвідки СБУ Віталій Найда на брифінгу для преси.

«Коли терористи з’ясували, що було збито цивільний літак, були намагання завантажити тіла на вантажні автомобілі і вивезти, але коли вони зрозуміли, що тіл надто багато і вони цього не зможуть приховати – вони цю діяльність на той момент припинили», - сказав Найда, зауваживши, що про це свідчать перехоплені розмови терористів.

Водночас він зауважив, що не може сказати, яка ситуація зараз і скільки тіл вже знайдено.

Крім того, він розповів, що Російська Федерація дала наказ терористам вивезти з України усі пускові установки «Бук».

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Як повідомляв УНІАН, уряд України сьогодні, 19 липня, заявив, що терористи за підтримки Росії намагаються знищити докази причетності до збитого в Донецькій області літака «Малайзійських авіаліній».

За даними Кабміну, терористи вивезли 38 тіл загиблих до моргу м. Донецьк, де фахівці з яскраво вираженим російським акцентом заявили, що вони самостійно будуть проводити розтин.

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Також терористи ведуть пошук великогабаритного транспорту для вивезення уламків літака на територію Росії, підкреслили в уряді.

Уряд України поінформував усі країни-члени ЄС і США про розвиток ситуації.