Парубій назвав Путіна новим терористом №1 у світі

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Андрій Парубій назвав президента Росії Володимира Путіна терористом №1 у світі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Дав інтерв’ю Washington Post. Ключове їхнє питання – як допомогти у розслідуванні теракту – знищенні літака Малайзійських авіаліній, адже бойовики перешкоджають розслідуванню на місці. Сказав їм те, що повторював вже багато разів – у нас йде не просто україно-російська війна. Світ повинен зрозуміти, що це – глобальна війна ядерної держави-терориста, на чолі з терористом №1, проти світової системи безпеки. Просто Україна, як часто це було в історії, веде бої на передовій", - зазначив Парубій.

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"Ще кілька місяців тому у своїх виступах в Брюсселі та на саміті НАТО у Вільнюсі я закликав створити антипутінську коаліцію. Сьогодні страшна трагедія в Україні продемонструвала, що загроза Путіна – глобальна. Не можна з ним загравати – треба вводити жорсткі санкції, щоб зупинити Путіна, та допомагати Україні з озброєнням. Адже невідомо, громадяни якої країни опиняться під прицілом зброї Путіна завтра," - додав секретар РНБО.