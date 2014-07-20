Пушилін зрікся своєї посади у "ДНР" і втік до Москви

Про це повідомили в ефірі Hromadske TV.

Згідно з повідомленням, наразі Пушилін перебуває на території Російської Федерації, пише Українська правда.

Як відомо, 2 травня Пушиліна було оголошено в розшук і за клопотанням прокуратури судом надано дозвіл на його затримання з метою розгляду питання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Напередодні ГПУ оголосила про підозру Пушиліну.

Встановлено, що протягом березня - травня 2014 року вказані особи вчинили цілеспрямовані дії, спрямовані на створення терористичної організації "Донецька народна республіка", діяльність якої полягала у здійсненні актів тероризму, залякуванні населення, вбивстві громадян і захопленнях адміністративних будівель. Це, у свою чергу, призвело до дестабілізації суспільно-політичної ситуації як в регіоні, так і в державі в цілому", - сказано у повідомленні прес-служби ГПУ.

Однак у червні стало відомо, що Пушилін перебуває у Росії.

Після цього Пушилін заявляв, що в Москві одержав вказівки від російських політиків. Він розповів, що отримав вказівки від депутата Державної думи Росії, лідера ЛДПР Володимира Жириновського та "іншими політиками".