Керівництво "ЛНР" залишило Луганськ, місто контролюють польові командири - Права справа

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгірьов з посиланням на інформацію, отриману від джерел, близьких до «ЛНР».

За його словами, «вчора, 19 липня, уряд «ЛНР» залишив Луганськ, і фактично містом керують польові командири бойовиків, зокрема, загін "Лєшого", який базується в захопленій будівлі обласного СБУ».

Читайте такожЛуганську повернули світло та водуТакож він повідомив, що внаслідок мінометного і артилерійського вогню терористів сильно пошкоджений історичний центр міста.

«В центральній, історичній частині Луганська є значні руйнування, є попадання в інститут культури, гуртожитки університету ім. Даля. Також зараз горять гаражі за магазином «Абсолют» в центрі міста», - сказав Снєгірьов.