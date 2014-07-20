Терористи викрали двох міліціонерів у Луганську

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУМВС в області Тетяна Погукай, вчора, 19 липня, надійшло повідомлення про те, що ввечері групою озброєних автоматичною зброєю людей, одягнених в камуфляжну форму, з дому було насильно вивезено підполковника міліції Володимира Дяченка (начальник слідчого відділу Станично-Луганського районного відділку міліції).

Читайте такожУ Луганській області терористи викрали чотирьох міліціонерівДо теперішнього часу місце його перебування невідоме.

Також надійшло повідомлення про те, що групою озброєних автоматичною зброєю людей, одягнених в камуфляжну форму, був викрадений підполковник міліції Олександр Манцев (оперуповноважений ГУМВС України в Луганській області). До теперішнього часу його місцеперебування також невідоме.