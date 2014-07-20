Громадські активісти Житомирщини вимагають не чіпати губернатора-майданівця Кізіна

21 липня 2014 року о 14.30 у приміщенні Інформаційного агенства «УНІАН» відбудеться прес-конференція на тему «Житомирщина за майданівця Кізіна». Громада Житомирщини обурена намаганнями змінити Житомирського голову ОДА та підтримує Сидора Кізіна. Спікери: ВО «Майдан» - Валерій Нагребельний Член Народного виконкому Житомирської міської ради – Наталія Волинець Союз солдатських матерів Житомирщини – Стасія Осипчук Керівник Правого сектору Житомирщини – Володимир Дібров Контактна особа – Керівник ГО «Народна рада» Генадій Краснобокий 0673927720.

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