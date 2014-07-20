Дякую, що вбили мою доньку: нідерландець написав листа Путіну, сепаратистам і українській владі

Копія листа була направлена до радіостанції в Гаазі Радіо Вест, повідомляє кореспондент УНІАН у Брюселі.

"Велика подяка вам, Володимире Путін, лідери сепаратистів та українська влада за вбивство моєї коханої та єдиної доньки, Елсемік. Їй було 17 років. Вона хотіла бути архітектором. Названі джентельмени, я сподіваюся, що ви пишаєтеся, що ви вбили молоде життя і що завтра ви можете знову дивитися у дзеркало. Я сподіваюся, що це послання до вас дійде, може, англійською, і, як інтелектуальні люди, ви зможете прочитати його. Дякую ще раз. З найкращими побажаннями батько Елсемік, Ханс де Борст, чиє життя зруйновано", - написав де Борст.

Читайте такожКияни принесли квіти та свічки до посольства Нідерландів (фоторепортаж)Цей лист викликав велику реакцію, і його почали коментувати інші. Так, в одному з коментарів сказано: "Мені цікаво, чи Путін буде так з любов'ю дивитися, якщо сепаратисти у Форсзотені (Voorschoten, містечко неподалік Гааги) забрали б життя його доньки, яка там живе".

Елсемік разом з матір'ю, братом та вітчимом летіла на канікули в Малайзію.