Дякую, що вбили мою доньку: нідерландець написав листа Путіну, сепаратистам і українській владі
Ханс де Борст (Hans de Borst), батько загиблої у збитому літаку МН17 сімнадцятирічноі Елсемік де Борст (Elsemiek de Borst) написав листа, в якому звернувся до президента Росіі Володимира Путіна, лідерів сепаратистів, української влади: "велика вам подяка за вбивство моєї коханої і єдиної доньки".
Копія листа була направлена до радіостанції в Гаазі Радіо Вест, повідомляє кореспондент УНІАН у Брюселі.
"Велика подяка вам, Володимире Путін, лідери сепаратистів та українська влада за вбивство моєї коханої та єдиної доньки, Елсемік. Їй було 17 років. Вона хотіла бути архітектором. Названі джентельмени, я сподіваюся, що ви пишаєтеся, що ви вбили молоде життя і що завтра ви можете знову дивитися у дзеркало. Я сподіваюся, що це послання до вас дійде, може, англійською, і, як інтелектуальні люди, ви зможете прочитати його. Дякую ще раз. З найкращими побажаннями батько Елсемік, Ханс де Борст, чиє життя зруйновано", - написав де Борст.
Читайте такожКияни принесли квіти та свічки до посольства Нідерландів (фоторепортаж)Цей лист викликав велику реакцію, і його почали коментувати інші. Так, в одному з коментарів сказано: "Мені цікаво, чи Путін буде так з любов'ю дивитися, якщо сепаратисти у Форсзотені (Voorschoten, містечко неподалік Гааги) забрали б життя його доньки, яка там живе".
Елсемік разом з матір'ю, братом та вітчимом летіла на канікули в Малайзію.