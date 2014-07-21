До Тореза прибув другий потяг для транспортування тіл загиблих пасажирів Boeing-777

«До рефрижератора буде переміщено тіла загиблих, які було знайдено на місці трагедії фахівцями Державної служби з надзвичайних ситуацій протягом останніх двох діб, а також решту тіл, які буде зібрано у ході подальших пошукових робіт», йдеться у переданому УНІАН повідомленні Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Тим часом перший потяг із запломбованими вагонами-рефрижераторами, що знаходиться на залізничній станції м. Торез, і до якого раніше завантажено 192 загиблих та 8 фрагментів тіл, досі не може зрушити з місця трагедії, оскільки терористи блокують його виїзд, підкреслюють в Кабміні.

Держкомісія постійно через представників ОБСЄ, які знаходяться на місці падіння літака, веде діалог з бойовиками щодо можливості вивезення тіл загиблих.

Загалом підрозділами ДСНС України станом на 21.30 20 липнязнайдено тіла 251 загиблого та 86 фрагментів тіл.

Наразі Держкомісія заявляє про повну готовність забезпечити оперативне обслідування тіл і проведення аналізу ДНК загиблих протягом 3-х діб.

У свою чергу українські медики, які входять до Держкомісії, через Інтерпол мають доступ до бази зразків ДНК родичів усіх загиблих пасажирів літака Boeing 777, йдеться в повідомленні.

Читайте такожМарчук: Терористи не дарма не пускають фахівців до місця авіакатастрофи і вивезли тіла загиблихВіце-прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, який очолює Держкомісію з розслідування, доручив кільком міністерствам відпрацювати механізм оперативної видачі відповідних документів родичам загиблих в авіакатастрофі після усіх процедур ідентифікації тіл.

Читайте такожРосія представила свій проект резолюції РБ ООН щодо БоїнгаЗ початку проведення пошукових робіт станом на 21.30 20 липня фахівцями ДСНС обстежено близько 109 кв. км територій. Усього до проведення пошукових робіт у зоні катастрофи літака та спеціальних робіт у м. Києві залучено 810 осіб, у тому числі від ДСНС України – 355 працівників та 35 одиниць техніки, зазначили в Кабміні.