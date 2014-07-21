Суд зобов'язав Севастопольське авіапідприємство повернути Україні 4 вертольоти Мі-8

Про це УНІАН повідомили у прес-служби прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері.Читайте такожПрокуратура взялася за компанію, яка не хоче повертати Міноборони 16 вертольотів

«Господарським судом м. Києва задоволено позов прокуратури Центрального регіону України з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері про розірвання договору та стягнення з державного підприємства «Севастопольське авіаційне підприємство» на користь Міністерства оборони України коштів у сумі 53,5 млн грн, перерахованих у листопаді-грудні 2013 року на виконання умов договору з капітального ремонту чотирьох вертольотів Мі-8, а також про їх повернення оборонному відомству», - підкреслюється в повідомленні.

Як додали в прокуратурі, перерахування коштів було здійснено під час керівництва у Міністерстві оборони України Павла Лебедєва.