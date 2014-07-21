У Донецьку в два житлові будинки влучили снаряди, горить багатоповерхівка
11:21, 21 липня 2014Політика
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У Донецьку через бойові дій в районі залізничного вокзалу горить багатоповерховий будинок.
У соцмережах з'являються фото палаючих будівель / novosti.dn.ua
Про це у себе на сторінці в Facebook пише заступник голови Ворошиловського райсполкома Іван Приходько.
Як заявив Приходько, у будинок 57 по вулиці Словацької один снаряд потрапив на восьмий поверх, а другий - впав на спорт майданчик.
Також повідомляється, що бойовий снаряд потрапив у будинок по вул. Куйбишева 223/225. Будівля охоплена вогнем.
Читайте такожЗМІ: Центр Луганська зазнає масованого обстрілуЯк повідомляв УНІАН, станом на 10 ранку в Донецьку в квадраті Красноармійське шосе - вул. Маршала Жукова - вул. Стратонавтів - вул. Артемівська велися бойові дії.
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