У Донецьку в два житлові будинки влучили снаряди, горить багатоповерхівка

Про це у себе на сторінці в Facebook пише заступник голови Ворошиловського райсполкома Іван Приходько.

Як заявив Приходько, у будинок 57 по вулиці Словацької один снаряд потрапив на восьмий поверх, а другий - впав на спорт майданчик.

Також повідомляється, що бойовий снаряд потрапив у будинок по вул. Куйбишева 223/225. Будівля охоплена вогнем.

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