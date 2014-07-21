На вулицях Донецька йде бій

10:20, 21 липня 2014
Політика
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У Донецьку в квадраті Красноармійське шосе - вул. Маршала Жукова - вул. Стратонавтів - вул. Артемівська ведуться бойові дії.

REUTERS

Про це повідомляє сайт міськради Донецька.

"Просимо мешканців, що проживають в даному квадраті, не виходити на вулицю і не покидати меж своїх будинків і квартир", - пишуть представники міськради.

Вони також звертають увагу на те, що закрито автовокзал "Західний". У зв'язку з цим городян просять не користуватися даним напрямком.

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Обмежено рух автотранспорту у напрямку залізничного вокзалу. Тролейбуси по маршруту №2 слідують до лікарні №20, маршрутні таксі розташовуються в районі вул. Артема 204. За непідтвердженими даними на вокзалі виникла пожежа. Інформація перевіряється.

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