В РНБО обіцяють ротацію військ в зоні АТО

Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV, пише Українська правда.

За його словами, указ дозволить мобілізувати додаткову кількість людей та укомплектувати ті частини, які цього потребують.

Окрім того, як зазначив Парубій, в разі необхідності буде проведена ротація тих солдат, "які вже інколи по кілька місяців є на передовій".

"Щоб нові добровольці, нові мобілізовані могли замінити тих, хто сьогодні на передовій", - сказав він, уточнивши, що йдеться не про повну ротацію.

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За словами секретаря РНБО у першу чергу до армії набиратимуть тих чоловіків, які мають необхідний досвід, військову спеціальність.

"Ми проводимо часткову мобілізацію для того, щоб набрати ту кількість людей, яку Українська держава зможе сьогодні екіпірувати, зможе дати їм необхідний захист перед тим, як піти на передову", - додав Парубій.

Він також висловив переконання, що у вівторок Рада затвердить згаданий указ президента.