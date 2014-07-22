Тарута закликав жителів Донецька не боятися покинути місто

Про це йдеться в його зверненні, оприлюдненому на тимчасовому сайті ОДА.

"Донецьк охопила паніка. Городяни переконують один одного в тому, що наше місто атакує українська армія. Знайте - це брехня", - заявив губернатор.

"Я хочу, щоб ви знали, що наше місто захопили варвари і терористи. Вони вже обдурили вас, пообіцявши золоті гори, а натомість принесли в наш дім хаос, розруху і смерть. Зрозумівши, що вони не знаходять масової підтримки від донеччан, терористи взяли наше місто в заручники і вбивають його, завдаючи ударів по житлових кварталах", - зазначив він.

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"Дорогі донеччани! Я точно знаю, що Збройні сили України не вели, не ведуть і не будуть вести бойові дії проти власного народу. Я точно знаю, що жоден український солдат ніколи не вистрілить в беззбройного українця. Я точно знаю, що наші війська не обстрілювали Донецьк", - заявив Тарута.

"Я закликаю вас зібратися з силами, бути мужніми і сміливими. Дотримуйтесь правил і норм цивільної оборони. Будьте разом в ці складні дні, не проходьте повзу чужу біду, не кидайте один одного в біді. Довіряйте тільки повідомленням з офіційних джерел", - звернувся він.

"Якщо у вас є можливість - не бійтеся покинути місто. Держава гарантує, що кожному, хто шукає притулок, будуть надана турбота і увага", - підкреслив голова ОДА.

"Я також хочу, щоб ви обов'язково вірили в те, що цей жах незабаром закінчиться. Інакше бути не може. Ми вистоїмо, відстоїмо свою землю і переможемо", - додав він.