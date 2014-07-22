Російські експерти чотири дні працювали на місці падіння Боїнг-777 під виглядом цивільних - заступник голови АП

Про таке в ефірі 5 каналу повідомив перший заступник глави Адміністрації Президента України Геннадій Зубко.

«4 дні під такою високою температурою розкладалися тіла, не було можливості вивозити, ми розуміли, що у цей час працює хтось інший. І зараз в нас є підтвердження, що під виглядом цивільних там були військові і російські експерти, які аналізували і думали про що можна говорити», - заявив Зубко.

Учора, 21 липня, Рада Безпеки ООН, включаючи Росію, одностайно схвалила резолюцію щодо катастрофи Боїнга-777 на Донеччині.

Документ вимагає притягнути до відповідальності винних у трагедії і ”найрішучіше засуджує збиття літака Малайзійських авіаліній MH17, наслідком якого стала втрата 298 життів” та ”вимагає від країн та інших гравців у регіоні утриматися від актів насильства, направлених проти цивільної авіації”. Документ також містить вимогу до озброєних сепаратистів надати експертам доступ до місця падіння авіалайнера та заклик до усіх сторін співпрацювати з міжнародними слідчими.