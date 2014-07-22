На в'їзді до Сєвєродонецька йде бій
09:30, 22 липня 2014Політика
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На в'їзді до міста Сєвєродонецьк з боку Луганська в районі кар'єра триває перестрілка.
На в'їзді в місто триває перестрілка / sed-rada.gov.ua
Про це повідомляє портал svsever.lg.ua.
Зокрема, уточнюється, що в бою використовуються гранатомети, танкові гармати і стрілецька зброя.
До місця події на таксі підтягуються терористи. З району тролейбусного депо стріляє гаубиця, снаряди для неї підвозять з району гаражів біля підстанції.
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