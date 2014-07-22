На в'їзді до Сєвєродонецька йде бій

Про це повідомляє портал svsever.lg.ua.

Зокрема, уточнюється, що в бою використовуються гранатомети, танкові гармати і стрілецька зброя.

До місця події на таксі підтягуються терористи. З району тролейбусного депо стріляє гаубиця, снаряди для неї підвозять з району гаражів біля підстанції.

Читайте такожЗбройні сили розпочали звільнення міста ДзержинськЯк повідомляв УНІАН, вчора терористи підірвали міст на в'їзді до Харкова з боку Рубіжного через річку Борову.