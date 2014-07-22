СБУ вилучила у краматорських бойовиків значну кількість готівки
Контррозвідка СБУ виявила та припинила канал фінансування групи бандитів Олександра Ткачова (прізвисько «Медведь»).
Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, після звільнення силами АТО Краматорська бойовики втекли на базу ГРУ Генштабу Збройних сил РФ у АР Крим і намагалися поетапно переправити на територію півострова кошти для продовження терористичної діяльності на території України.
До протиправної фінансової оборудки було залучено працівників Краматорського відділення одного з комерційних банків.
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21 липня співробітники СБУ затримали безпосередніх виконавців переправлення грошей – місцевих мешканців «Ш» та «С». У них вилучено значну кількість готівки.
На даний час вживають оперативно-слідчі заходи із встановлення інших учасників краматорського бандформування.