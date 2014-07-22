Тікаючи з Дзержинська, терористи "на прощання" розстріляли мерію з танка

Невелика група, близько 20 спецпризначенців Збройних сил України зайшли у центр міста, де зав'язалася перестрілка з терористами. 5 бойовиків були затримані солдатами, передає ТСН.

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Потім спецпризначенці зайшли у будівлю держадміністрації, де вдалося визволити чи-то полонених, чи-то заручників "Донецької народної республіки".

Згодом спецпризначенці піднялися на дах будівлі, де зірвали прапор так званої ДНР. Терористи ж спробували контратакувати. Вони підігнали танк і БТР – і почали обстрілювати будівлю прямою наводкою. Споруда зайнялася, ситуація стала критичною.

Вогнем у відповідь з гранатометів українські військові знешкодили танк. Терористи змушені були відступити. У місті працюють військові, які зачищають Дзержинськ від тих терористів, які не встигли втекти у сусідні Донецьк і Горлівку.

Раніше повідомлялося, що радник Авакова "розсекретив" список міст, які звільнять від терористів найближчими днями.