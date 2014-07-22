Експерти змогли зібрати тіла 200 жертв авіакатастрофи на Донеччині

У Донецькій області на місці падіння Боїнга-777 можуть залишатися тіла і фрагменти тіл загиблих пасажирів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в Харкові під час брифінгу сказав керівник голландської місії в Україні Ян Туіндер.

За його словами, на цю хвилину експерти в Харкові змогли зібрати тіла 200 жертв. Крім цього з вагонів, які прибули сьогодні в Харків, були вилучені останки тіл, які належать різним особам. Однак ці останки не становлять цілісних тіл.

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“На скільки я знаю, на даний момент ми говоримо про 200 жертв. Це означає, що останки ще є на місці падіння. Ми не впевнені в цьому, але це те, про що я думаю в цей момент”, - сказав Туіндер. Він не виключив, що з останків, які зараз є в Харкові, можуть бути складені більш як 200 тіл.

За його словами, роботи продовжуються. “Було 295 осіб на борту. Я сподіваюся, що вони будуть знайдені. Єдине, що я знаю (на цей момент — УНІАН), їх 200”, - наголосив Туіндер. Він зауважив, що пошукова група буде повертатися в зону падіння літака.

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«Місія буде продовжуватися до того моменту, поки остання жертва не буде вивезена з цієї країни», - сказав Туіндер.

Він також зазначив, що у Харкові експерти займаються переупакуванням тіл у домовини, оскільки до цього вони були упаковані в пакети. А також оформленням необхідних для транспортування документів відповідного до українського та міжнародного законодавства.

Голова голландської місії наголосив, що ідентифікація тіл буде проводитися в Голландії. За його словами, у Харкові у експертів є вся необхідна для роботи техніка, велике та зручне приміщення для роботи. Він наголосив, що на цей час не відомо, як довго триватимуть роботи та попросив не квапити місію, щоб експерти часом не припустилися помилок.

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Туіндер додав, що завтра з Харкова буде відправлений перший літак з тілами. За його словами, відправка відбудеться рано вранці, після цього літак буде прилітати для транспортування знову. Туіндер не став коментувати, яким чином тіла будуть доправлятися до харківського аеропорту. За його словами, на цей час у Харків також не прибули експерти, які займатимуться складанням частин літака.