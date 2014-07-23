У Сєвєродонецьку бійці АТО знайшли російську гаубицю "Зайку"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Сьогодні при зачистці Сєвєродонецька було найдено "Зайку". "Зайкою" виявилася 122-міліметрова гаубиця, люб'язно передана терористам Російською Федерацією", - написав Геращенко.

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Також він повідомив, що після невеликого ремонту гаубиця буде допомагати боротися зі своїми колишніми господарями терористами.

"Прохання до терористів, які драпають зараз з міст Донбасу на першої космічної швидкості: залишати озброєння і боєприпаси в цілості й схоронності, як "Зайчика", щоб наші бійці могли їх ефективно використовувати в боротьбі з тероризмом", - додав Геращенко.