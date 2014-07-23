Прикордонники передали МВС докази порушення російськими «Градами» держкордону України

У прес-службі Держприкордонслужби нагадують, що 22 липня в районі населеного пункту Шевченкове (Донецька область) прикордонники виявили сліди заїзду з території Росії до 14 автомобілів з метою застосування реактивних систем «Град», які зайняли позиції в полі та обстріляли позиції українських сил (про що свідчать сліди на землі та спалена трава).Читайте такожРНБО: Російські війська імітували атаку на держкордон України

«Факт порушення державного кордону задокументовано, відповідні фото- та відеоматеріали направлені в МЗС України та російській стороні», - наголошують у відомстві.