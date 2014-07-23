Тіло українського військового, який помер під час лікування на у РФ, перевезли в Україну - МЗС
16:30, 23 липня 2014Політика
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Тіло українського військовослужбовця, який помер під час лікування на території Росії, перевезли в Україну.
Тіло українського військового, який помер під час лікування на території РФ, перевезли в Україну - МЗС / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник директора Департаменту інформаційної політики МЗС України Василь Зварич.
Зварич висловив сподівання, що українські військовослужбовці, які проходять лікування на території Ростовської області, найближчим часом без жодних перепон повернуться на Батьківщину.Читайте такожУ Росії перебуває 22 поранених українських військових
“Йдеться про 24 військовослужбовців Державної прикордонної служби та ЗСУ. Один з них від отриманих поранень помер. Тіло його вже репатрійовано на Батьківщину 21 липня”, - сказав Зварич.
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