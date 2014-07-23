РФ за допомогою бойовиків намагається відвернути увагу від катастрофи Boeing-777 - Міноборони

Росія намагається відволікти увагу світу від події з літаком, активізуючи дії бойовиків, нарощуючи сценарії гібридної війни та стягуючи війська до кордонів України. Про це заявив заступник міністра оборони України Ігор Кабаненко на зустрічі з головою групи Європейської народної партії Європейського парламенту Манфредом Вебером, повідомляє Українська правда.

Він зазначив, що терористи, які діють на території двох східних областей України, і яких підтримує та виправдовує Росія, "показали своє істинне обличчя всьому світу".

Читайте такожПостпред Росії в ООН заявив, що якщо Boeing-777 збили "помилково", то це не теракт

"Грабежі, вбивства цивільного населення, взяття заручників та насильство є звичною картиною на контрольованій ними території. Останньою краплею в цій картині стали факти мародерства, зафіксовані на місці катастрофи малайзійського авіалайнера, а також перешкоджання роботі міжнародних експертів, які працювали на місці катастрофи літака" — сказав Кабаненко.