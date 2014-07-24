Суд переніс на 14 серпня розгляд справи про заборону КПУ

Як передає кореспондент УНІАН, розгляд справи перенесено на 10 годину на 14 серпня.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 24 липня, Окружний адмінсуд Києва розпочав розгляд позову Міністерства юстиції про заборону Комуністичної партії України.Читайте такожТурчинов оголосив про розпуск фракції КПУ

Довідка УНІАН. 8 липня міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що підписав і подав до суду позов про заборону діяльності в Україні Комуністичної партії.

Петренко зазначив, що за результатами аналізу величезної кількості доказової бази, яка була надана правоохоронним органами Мін'юсту стосовно протизаконних дій з боку КПУ, було подано позов про ліквідацію Комуністичної партії України.Читайте такожОпитування: КПУ і Партія регіонів не потрапляють у новий склад Ради

За словами міністра, йдеться про порушення положень закону в частині антиконституційної діяльності, підтримки сепаратистів і терористів на сході України, підтримки представниками і керівництвом КПУ військової агресії і захоплення Криму Росією, заклики до порушення територіальної цілісності і зміни конституційного ладу в Україні, організація та підтримка, у тому числі і зброєю, терористичних організацій на сході країни, підтримка псевдореферендумів так званих “ДНР” і “ЛНР” у Донецькій і Луганській областях, активна участь як керівників, так і представників партії у військових діях проти українських збройних сил на території цих областей.