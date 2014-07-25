Зачистка Лисичанська майже завершена - Тимчук

Такі оперативні дані передає представник групи «Інформаційний Опір» Дмитро Тимчук.

З боку Росії здійснено обстріл позиції сил АТО. Зокрема, з артилерії обстріляний прикордонний пункт пропуску «Маринівка» і 2 блок-пости сил АТО поблизу Дяково.

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Обстріл позиції сил АТО терористами тривають. Зі стрілецької зброї та гранатометів обстріляли блок-пост українських силовиків поблизу н.п. Дебальцеве. З РСЗВ БМ-21 «Град» бойовики обстріляли позиції сил АТО на території Луганського аеропорту, а також поблизу н.п. Весела Гора, Мар'ївка та Березове.