МВС порушило справи проти Зюганова і Жириновського

Про це міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав у Facebook.

Головне слідче управління МВС 24 липня відкрило кримінальне провадження стосовно громадян РФ Зюганова і Жириновського за ознаками вчинення протиправних дій, передбачених ч. 4 ст. 110-2 Кримінального кодексу України.

За даними Авакова, слідством встановлено, що в період з травня по липень 2014 року голова ЦК КПРФ Зюганов, голова ЛДПР Жириновський, здійснювали матеріальне забезпечення протиправної діяльності представників самопроголошеної «Луганської народної республіки».

Читайте такожЖириновський пообіцяв "віце-прем'єру" ДНР всю необхідну допомогу на найвищому рівні - запис розмовиМіністр зазначив, що до злочинних діянь представників так званої «Луганської народної республіки», вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, зміни меж території або державного кордону України, які призвели до численних людських жертв, масштабних руйнувань та інших тяжких наслідків, можуть бути причетні громадяни РФ:

Читайте також"ЛНР" подякували Зюганову за гуманітарну допомогу і фінансову підтримку«Зюганов Геннадій Андрійович, 1944 р.н., голова ЦК КПРФ, як організатор фінансування злочинної діяльності організованої сепаратистської організації «ЛНР» на території України (ч. 4 ст. 110-2 КК України);

Жириновський Володимир Вольфович, 1946 р.н., голова Ліберально-демократичної партії Росії, депутат Державної думи РФ, як організатор фінансування злочинної діяльності організованої сепаратистської організації «ЛНР» на території України (ч. 4 ст. 110-2 КК України)», - написав Аваков.

Довідка. Стаття 110-2 КК України: Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

Ч. 4: Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі, або якщо вони призвели до інших тяжких наслідків.