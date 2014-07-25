Рада визначила, кого не будуть мобілізувати через дітей

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 277 із 302 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що призову на військову службу під час мобілізації не підлягають військовозобов'язані чоловіки, на утриманні яких перебувають три і більше дітей віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання).

Також законом визначено, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 18 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання); жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину (дітей) віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання); жінки та чоловіки, на утриманні яких перебуває дитина (діти), якщо вона (він) є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею (ним) 23 років.

Читайте такожУ Міноборони пояснили причини третьої черги мобілізаціїКрім того, законом передбачено, що військовослужбовцям, крім військовослужбовців строкової військової служби, які звільняються зі служби за станом здоров'я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби. У разі звільнення з військової служби за віком, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби виплачується за наявності вислуги 10 років і більше.