У МЗС заявили, що Україна не видасть Яроша Росії

Україна не видасть лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша Росії.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Україна не видає своїх громадян іншим країнам, і вже тим більш Росії, яка не видає нам громадян України - Януковича, його сімейку та три десятки негідників рангом поменше", - написав він.

Також Геращенко зазначив, що Ярошу в Україні щодо цієї конкретної справи (обвинувачення, опубліковане на сайті Інтерполу - прим. Ред.) боятися нічого.

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За інформацією політика, місцезнаходження Яроша на даний момент невідоме.

"Думаю, що МВС та СБУ продовжить вивчення публічних і не тільки виступів російських шизофреніків типу Жириновського та Зюганова і порушувати справи на них, володіючи залізними доказами їхньої провини у фінансуванні та іншій підтримці тероризму в Україні. Такою буде наша відповідь", - резюмував Геращенко.

Як повідомляв УНІАН, анкета лідера "Правого сектора" Дмитра Яроша розміщена на сайті Інтерполу. Повідомляється, що Яроша розшукують судові органи Росії для пред'явлення обвинувачення і відбування покарання. Його звинувачують у публічному підбурюванні до терористичної та екстремістської діяльності з використанням засобів масової інформації.

Як раніше повідомляв УНІАН, 5 березня 2014 року Слідчий комітет Росії оголосив лідера українського руху «Правий сектор» Дмитра Яроша у міжнародний розшук.

На думку російських слідчих, у своїх виступах Ярош публічно закликає антиросійські сили до екстремістських дій та терору на території Росії.