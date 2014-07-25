Нацгвардія отримує на озброєння перший танк

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"Його звуть Т64-Б1М. Із завтрашнього дня він поповнить ряди Національної Гвардії України. Він - перший танк у складі гвардійських сил. Ще кілька місяців тому його й не чекали в силах Нацгвардії. Сьогодні ж в умовах терористичної війни, розв'язаної путінським режимом, цей модифікований для міських умов здоровань - довгоочікуване посилення бойової потужності", - написав глава МВС.

"Харків'янин. І він буде в компанії. Спонукаємо терористів до миру!" - додав Аваков.