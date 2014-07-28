Силовики АТО затримали мера Стаханова

Про це повідомили в ефірі "Подробностей".

"Стаханов зараз окупований террористами, немає води і світла, а Борисов перебуває у відпустці", - зазначено у повідомленні.

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Як зазначили журналіста, "затримання відбувалося дуже демократично".

"Мирні мешканці підтримували силовиків", - йдеться у повідомленні.