Силовики АТО затримали мера Стаханова
00:39, 28 липня 2014Політика
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У Бердянську силами батальйона "Шахтар" затриманий мер Стаханова Юрій Борисов.
Силовики затримали мера Стаханова/ 5 канал
Про це повідомили в ефірі "Подробностей".
"Стаханов зараз окупований террористами, немає води і світла, а Борисов перебуває у відпустці", - зазначено у повідомленні.
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Як зазначили журналіста, "затримання відбувалося дуже демократично".
"Мирні мешканці підтримували силовиків", - йдеться у повідомленні.
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