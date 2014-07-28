Сьогодні в країні відзначають День хрещення Київської Руси-України
07:40, 28 липня 2014Політика
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28 липня, у день пам’яті святого рівноапостольного великого князя Володимира весь український народ відзначає День хрещення Київської Руси-України.
Сьогодні в країні відзначають День хрещення Київської Руси-України/ Фото: УНИАН
Про це йдеться у повідомленні прес-служби УПЦ КП.
З цієї нагоди у Володимирському патріаршому кафедральному соборі (бульв. Шевченка, 20), відбудуться урочисті богослужіння Божественна літургія, я ка розпочнеться о 10 годині. Богослужіння очолить Патріарх Київський Філарет, у співслужінні єпископату і духовенства Київського Патріархату.
Окрім того, від Володимирського собору до пам'ятника святому Володимиру відбудеться Хресний хід.
"Запрошуємо взяти участь у богослужінні та Хресному ході всіх, у тому числі й вірних УПЦ Московського Патріархату", - йдеться у повідомленні УПЦ КП.
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