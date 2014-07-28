МЗС: місія ООН у доповіді замовчала підривну роль Росії в Україні

У своєму коментарі, розміщеному на сайті, Міністерство закордонних справ (МЗС) зазначає, що змушене "констатувати замовчування Місією очевидної не лише уряду України підривної ролі Російської Федерації як у подіях на сході нашої держави, так і у погіршенні правозахисної ситуації в країні в цілому, що, на жаль, не знайшло цього разу належного відображення ні в доповіді, ні у прес-релізі з нагоди її оприлюднення. Апелюючи до "обох сторін", не помічати "третю" або, скоріше, "першу", нам видається, як мінімум, недалекоглядним, якщо не небезпечним", - йдеться у коментарі МЗС.

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У коментарі МЗС підкреслює, що місія продовжує фіксувати випадки грубих порушень прав людини з боку представників так званих "ДНР" та "«ЛНР", передусім права на життя.

МЗС відзначив, що Україна готова й надалі розвивати і поглиблювати взаємодію з управлінням верховного комісара ООН з прав людини та іншими правозахисними структурами ООН з метою належного забезпечення захисту прав людини з урахуванням потреб населення всіх областей України.