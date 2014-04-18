СБУ: спецслужби РФ причетні до організації диверсій на Сході у 8 з 12 кримінальних справ

Слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України довели причетність російського спецназу до організації диверсій та заворушень на сході України у 8 із 12 кримінальних проваджень.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомила начальник прес-центру СБУ Марина Остапенко.

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За її словами, Головним слідчим управлінням СБУ відкрито 12 кримінальних проваджень за фактами диверсій, сепаратизму, тероризму, державної зради, в яких фігурують 25 осіб, які затримані, в тому числі громадяни Росії.

“Слідчими вже доведено російську складову, тобто керування, організацію диверсій та терористичних акцій у 8 кримінальних провадженнях”, - сказала Остапенко.

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня Служба безпеки України повідомила, що встановила особу ватажка російської диверсійної групи, яка тероризує місцеве населення, захоплює адміністративні будівлі, дестабілізує суспільно-політичну ситуацію в східних областях України. Ним виявився громадянин РФ, офіцер загону спеціального призначення ГРУ генштабу Збройних сил Росії Ігор Стрєлков.

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16 квітня СБУ повідомила, що на території України діє розгалужена агентурна мережа російських спецслужб, яку створювали з 2010 року.

17 квітня Остапенко повідомила, що Служба безпеки України ідентифікувала ще одного офіцера російської армії, який координує диверсійно-підривну діяльність на території України.

За її словами, вказаною особою є громадянин РФ Ігор Безлєр, 1965 р. н. “За достовірними даними, до 2002 року Безлєр проходив службу в підрозділах ГРУ ГШ ЗС РФ, закінчивши службу у званні підполковника, після чого був направлений до України”, - сказала Остапенко.

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Вона зазначила, що у лютому цього року з Безлєром було поновлено зв'язок з боку співробітників ГРУ ГШ ЗС РФ, після чого на виконання їхніх вказівок він виїхав до Криму, де брав участь у силових акціях із захоплення військових частин, органів влади та управління. Також встановлено, що у квітні Безлєр за завданням російської військової розвідки у складі диверсійної групи брав участь у захопленні будівлі УСБУ в Донецькій області, а пізніше - у захопленні в Горлівці райвідділу міліції. Наразі вживаються заходи щодо затримання вказаної особи.