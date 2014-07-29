Меркель готова пожертвувати відпусткою заради ухвалення санкцій проти Росії

Про це повідомила речниця німецького уряду, передає DW.

За її словами, німецький уряд та інші держави ЄС налаштовані закінчити відповідні консультації у Брюсселі до вівторка, 29 липня.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що глави чотирьох європейських держав, а також США обговорили ситуацію в Україні. Пізніше прес-служба президента Франції Франсуа Олланда повідомила, президенти США, Великобританії, Франції, Німеччини та Італії під час телефонної розмови домовилися про додаткові санкції проти Росії

"У цих умовах п'ять глав держав підтвердили свій намір вжити нових заходів проти Росії", - наголошується в повідомленні.