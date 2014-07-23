BBC: Меркель вимагає термінових санкцій для Росії

При цьому канцлер не підтримує ідею скасування права Росії на проведення Чемпіонату світу з футболу у 2018 році. Піти на такий крок закликають члени блоку поміркованих консерваторів, до якого входить і сама Меркель, повідомляє BBC Україна.

Позбавлення Росії Чемпіонату світу з футболу принесе набагато вагоміший результат, ніж подальші економічні санкції, заявив Міхаель Фухс, однопартієць німецького канцлера.

"ФІФА варто подумати, чи зможе Москва стати належною хазяйкою турніру, якщо вона не може навіть гарантувати безпеку для авіаліній", - розповів Міхаель Фухс в інтерв`ю виданню Handelsblatt. Також він додав, що за необхідності "мундіаль" можна провести у Німеччині чи Франції.

Введення економічних санкцій стало б непростим завданням через великі кордони Росії, які надто "діряві" для ефективної зупинки імпорту, переконаний німецький політик.

Влада України та країни Заходу переконані, що малайзійський "Боїнг" збили ракетою, яку випустили з підконтрольного сепаратистам району так званої "Донецької народної республіки".

Футбольні асоціації Нідерландів та Великобританії вважають, що не треба ухвалювати поспішні рішення, а варто дочекатися висновків розслідування причин катастрофи малайзійського "Боїнга".

Пані Меркель вважає, що діяти потрібно дуже оперативно.

"Оскільки Росія не виявила ніякого зацікавлення у розслідуванні аварії літака, канцлер вважає, що потрібно ухвалювати рішення швидко", - розповів офіційний представник пані Меркель.

Представник МЗС Німеччини також відзначив, що Москва не докладає достатніх зусиль по цьому питанню.

У вівторок Євросоюз погодив розширений пакет санкцій проти Росії. Список осіб, які потрапили під обмеження, представлять у Комітеті постійних представників ЄС у четвер, повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс.

Хто саме увійде в новий список, голландський дипломат не уточнив. Санкції також торкнуться цілих секторів російської економіки: оборонного, енергетичного та фінансового.

До цього часу Євросоюз утримувався від застосування так званих "санкцій третьої хвилі", які торкаються окремих секторів економіки РФ.

У понеділок прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон під час виступу перед Палатою громад британського парламенту попередив Росію про можливість введення більш жорстких санкцій зі сторони ЄС.

Він також закликав російську владу використати свій вплив, щоб покласти край конфлікту на сході України, а також припинити постачання зброї сепаратистам.