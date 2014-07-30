Під час обстрілу аеропорту у Луганську бойовики знищили броньований тягач сил АТО - Тимчук

Як повідомляє керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук, терористами зроблені обстріл позицій сил АТО.

Зокрема, бойовики зі стрілецької зброї і АГС-17 (30-мм станковий автоматичний гранатомет - Ред. ) атакували позиції сил АТО в населеному пункті Стукалова Балка. Втрат серед силовиків немає.Читайте такожТимчук: Бойовики намагаються повернути втрачені позиції у районі Донецька і Горлівки

Террористиы також обстріляли з БМ-21 "Град" аеропорту в Луганську і знищили легкий броньований тягач МТ-ЛБ і автомобіль "МАЗ" сил АТО.

Крім цього, сили АТО в населеному пункті Піски терористи обстріляли зі стрілецької зброї, гранатометів РПГ і АГС-17, втрат немає. Позиції української армії також атакували в населених пунктах Дмитрівка та Гайове. Втрат немає.

В черговий раз з боку РФ з артилерії був обстріляний КПП «Довжанський». Втрат немає, підкреслює Тимчук.