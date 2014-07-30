Канада оголосила про нові санкції проти Росії

Прем’єр-міністр Канади Стівен Харпер оголосив у вівторок про намір його країни запровадити нові санкції проти Росії через її дії проти України узгоджено з союзниками і партнерами, передає Радіо Свобода.

Як йдеться в його заяві, після оголошення попередніх канадських санкцій 24 липня його країна оголошує, що має намір знову збільшити наступними днями економічний і політичний тиск на Москву у вигляді додаткових санкцій проти московського режиму й найбільш наближених до нього осіб у зв’язку з «продовженням агресії Росії, зокрема, постійним наданням тилового забезпечення і систем озброєння агентам режиму Путіна на Сході України».

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Таким чином, в заяві йдеться, що Канада діятиме в тісній координації зі своїми партнерами у США і Європі.

«Відмова президента Путіна припинити його підтримку озброєним повстанським угрупованням становить дуже реальну загрозу міжнародному мирові і безпеці. Його дії становлять відверту й пряму загрозу українському народові і його законно обраній владі», – заявив канадський прем’єр.

За його словами, Канада далі віддана співпраці з союзниками і партнерами в міжнародній спільноті задля збереження і підтримки вільного, демократичного і мирного світу і тому готова запровадити подальші санкції проти Росії, «якщо військова агресія путінського режиму триватиме».

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Раніше у вівторок про нові санкції проти Росії через її втручання в Україні оголосили Європейський союз і США. Вашингтон уже запровадив цього дня додаткові заходи проти низки провідних банків і оборонних компаній Росії, а Брюссель повідомив, що узгодив нові заходи проти фізичних і юридичних осіб, а також низку санкцій проти деяких секторів російської економіки й оприлюднить їх найближчими днями.

Канада про свої попередні санкції проти кількох російських оборонних компаній і банків, а також проти сепаратистських діячів із України оголошувала менш як тиждень тому, в минулий четвер.