Мер Харкова Кернес виїхав на планове лікування

Інформацію про це кореспонденту УНІАН підтвердив директор Департаменту масових комунікацій та зв'язку з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.

«Він виїхав на планове лікування. Людина хоче ходити, людина хоче повернутися до нормального образу життя», - наголосив Сидоренко, не вказавши країни, до якої виїхав мер.

Він додав, що Кернес має повернутися до Харкова до кінця поточного тижня.

За словами Сидоренка, очікується, що мер головуватиме на черговій 34-ій сесії Харківської міської ради, яка розпочнеться 6 серпня о 10:00 у сесійній залі міськради.

Директор Департаменту відмовився коментувати чутки про значне погіршення стану здоров'я мера та назвав їх "маячнею".

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Він також не став говорити про стан здоров'я Кернеса, додавши, що після повернення до Харкова мер зможе сам розповісти про своє здоров'я, про те, де він лікувався та коли виїжджав.

Як повідомляв УНІАН, 28 квітня під час пробіжки невідомий у спину з вогнепальної зброї поранив Кернеса. Його прооперували в харківській лікарні невідкладної допомоги та терміново літаком відправили для продовження лікування до Ізраїлю, де він перебував до 17 червня, після чого повернувся до Харкова. Після цього Кернес вже вилітав за кордон для продовження лікування.