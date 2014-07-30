МВС пропонує конфісковувати майно у засуджених терористів і диверсантів

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

«МВС пропонує доповнити статті Кримінального кодексу, що карають за злочини, пов'язані з тероризмом, посяганням на територіальну цілісність і національну безпеку України, диверсії, державну зраду і шпигунство, таким видом покарання – як конфіскація майна і грошових коштів», - написав він.

«Це аргументується тим, що дії терористів, шпигунів, диверсантів, бойовиків, членів терористичних груп і організацій, представників ЗМІ, що розпалюють сепаратистські настрої та закликають до тероризму, завдали непоправної шкоди життю і здоров'ю тисяч українських громадян, а також завдали і завдають колосальної шкоди національній економіці, за що, на думку МВС, мають нести не тільки відповідальність у вигляді позбавлення волі, а й матеріальну, майнову відповідальність у вигляді конфіскації майна і коштів», - вважає Аваков.

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За його словами, МВС розробило законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу, який просить підтримати всі міністерства і відомства, а також всіх народних депутатів - патріотів України.

Зокрема, норми про конфіскацію майна і грошових коштів пропонується внести до наступних статей Кримінального кодексу: ст. 109 КК «Дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу і повалення державної влади»; ст. 110 КК «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України»; ст. 111 КК «Державна зрада»; ст. 113 КК «Диверсія»; ст. 114 КК «Шпигунство»; ст. 258 КК «Тероризм»; ст. 258-1 КК «Залучення до вчинення терористичного акту»; ст. 258-2 КК «Публічні заклики до вчинення терористичного акту»; ст. 258-3 КК «Створення терористичної групи або терористичної організації»; ст. 258-4 КК «Пособництво у вчиненні терористичного акту»; ст. 260 КК «Створення незаконних збройних формувань»; ст. 261 КК «Напад на об'єкти, на яких є предмети, що представляють підвищену небезпеку для оточуючих – хімічні, радіоактивні, біологічні або вибухові речовини».

Аваков також наводить «попередню класифікацію груп осіб, які мають нести кримінальну відповідальність і підпадати під дії санкцій у разі виголошення обвинувального вироку суду, що набув чинності». Це, зокрема:

1. Посадовці органів державної влади і органів місцевого самоврядування, а також депутати місцевих рад і депутати Верховної Ради, які закликали до розколу України, сприяли організації так званого «референдуму» 16 травня, а також сприяли терористичним і сепаратистським акціям на всій території України;

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2. Всі «міністри» та інші посадовці так званих «ЛНР» і «ДНР», які обіймають свої «пости» в період, починаючи з 06.04.2014 року;

3. Керівники і члени незаконних збройних формувань, що діють проти інтересів України;

4. Всі депутати Верховної Ради Автономної республіки Крим, які голосували за від'єднання Криму від України, а також посадовці органів державної влади і місцевого самоврядування АРК, які брали активну участь в організації та проведенні «референдуму» про відділення Криму від України;

5. Представники засобів масової інформації (як українські, так і зарубіжні) - які закликають до сепаратизму, організації терористичних актів і збройного протистояння проти законної української влади;

6. Посадовці (зокрема депутати всіх рівнів) Російської Федерації та інших держав, які закликають до війни з Україною і публічно закликають до порушення територіальної цілісності України;

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7. Українські та зарубіжні фізичні і юридичні особи, які спонсорують тероризм і сепаратизм на території України.

«Рамки окреслено. Завдання поставлено. У п'ятницю докладаємо прем'єру, в середу виносимо на Кабмін конкретику. Вам здаються деякі норми жорсткими? Інакше зараз не можна!», - наголосив Аваков.