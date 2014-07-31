Україна вимагає роз’яснень від Росії щодо військової діяльності поблизу її державного кордону

Як зазначається в повідомленні, Україна та Російська Федерація є сторонами Віденського документа ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри і безпеки, який передбачає низку заходів, спрямованих на підвищення стабільності та зменшення загрози виникнення конфліктів. Зокрема, Розділ ІІІ Віденського документа надає можливість направлення його учасниками запитів один одному з метою отримання роз’яснень щодо незвичайної військової діяльності, яка викликає занепокоєння.Читайте такожЗ території РФ обстріляли ротну тактичну групу сил АТО - Тимчук

У цьому зв’язку, йдеться в повідомленні, Україна вчергове скористалася своїм правом та 30 липня 2014 року направила Російській Федерації каналами зв’язку ОБСЄ запит з вимогою роз’яснити мету накопичення сил та засобів ЗС РФ поблизу державного кордону з нашою державою. У запиті наводяться незаперечні докази посилення протягом останнього часу російського військового угруповання. На цьому фоні особливу тривогу викликає факт проведення починаючи з 29 липня ц.р. масштабного триденного льотно-тактичного навчання в Ростовській області і Ставропольському краї, під час якого, за інформацією Міноборони РФ, плануються бойові пуски некерованих реактивних снарядів та «відпрацювання знищення повітряного десанту умовного противника, а також надання вогневої підтримки наступаючим мотострілковим і танковим підрозділам».Читайте такожРФ продовжує стягувати війська: за 20 км від кордону України перебуває ешелон з 50 танками

Як наголошується в повідомленні, у запиті України констатується, що не припиняються обстріли території нашої держави з території РФ, продовжують фіксуватися факти порушення кордону російською військовою технікою, а також безпілотними літальними апаратами, відбувається передача російською стороною озброєння і військової техніки (включаючи важку техніку, комплекси ППО, реактивні системи залпового вогню тощо) проросійським терористичним угрупованням, що діють у Донецькій і Луганській областях.

У цьому зв’язку Україна закликала Російську Федерацію вжити невідкладних заходів з метою негайного припинення таких незаконних дій.Читайте такожБойовики продовжують отримувати зброю з окупованого Росією Криму - штаб АТО

Згідно з положеннями Віденського документа, російська сторона має надати відповідь на запит України протягом 48 годин, тобто орієнтовно до 23:00 1 серпня 2014 року, підкреслюється в повідомленні.