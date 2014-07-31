Прес-секретар мера Одеси звільнилася через антиукраїнський запис у соцмережі

Керівник прес-служби, секретар мера Одеси Марія Олійник звільнилася через запис антиукраїнського змісту на її сторінці у Facebook.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації і зв'язкам з громадськістю Одеської міської ради, Олійник сама написала заяву про звільнення.

«Для нас це – повна несподіванка. Ми так зрозуміли, що Марії надходять погрози», - сказали у департаменті.

Як заявив журналістам мер міста Геннадій Труханов, «для того, щоб і суспільство, і всі оточуючі були спокійні у цьому питанні, заяву оформлено, відповідне розпорядження я підписав».

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Він також відзначив, що Олійник сама ухвалила рішення про звільнення.

Труханов вважає, що те, що сталося, – провокація: «Ми маємо справу з майстрами провокацій і дестабілізації ситуації у нашому місті. На жаль, мала місце така провокація».

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, керівник прес-служби мера Одеси Марія Олійник 28 липня нібито написала на своїй сторінці у Facebook: «Коли наші моряки скандують «Героям слава» у відповідь на «самипонимаетечто» («самірозумієтещо»), хочеться змитися. За борт. Або щоб змило їх. Хоча, хлопці, може і не погані. Просто їм не пощастило». ЗМІ публікували скріншот даної сторінки.

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Сама Олійник заявила, що запис антиукраїнського змісту на її сторінці у соцмережі зробили невідомі, які зламали її аккаунт.

Мер Одеси Геннадій Труханов сьогодні повідомив журналістам, що усунув Олійник з посади. Проте він відзначив, що не знає, чи буде вона поновлена на посаді, оскільки це залежить і від «її морального стану» у зв'язку з погрозами, які надходять на її адресу.