З боку РФ тривають артилерійські обстріли позицій сил АТО - Тимчук

Тривають обстріли позицій сил АТО з установок "Град" та мінометів.

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, координатор групи "Інформаційний Опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

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"З боку Росії стався артилерійський обстріл позицій поблизу н.п.Макарове, з мінометів - в районі н.п.Червонопартизанск. З РСЗВ БМ-21 «Град» обстріляні позиції силовиків на території аеропорту в Луганську, а також поблизу н.п.Березовое та Маринівка", - пише експерт.

Також Тимчук зазначив, що з артилерії обстріляні позиції поблизу н.п.Ільїнка, з мінометів - позиції в районі н.п.Маринівка та Авдіївка.