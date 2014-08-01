В РНБО пояснили, чому не збивають авіацію РФ, яка порушує повітряний простір України

14:30, 01 серпня 2014
Політика
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Речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко пояснив, чому українські силовики не збивають військові літаки РФ, які порушують повітряний простір України.

Авіація РФ регулярно порушує кордони України / aviasamara.ru

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Авіація РФ перетинає державний кордон України з метою розвідки та провокаційних дій. Авіація, яка перетинає кордон, не застосовує вогневі засоби, які має», - зазначив він.

«Прольоти мають тримати у напрузі українських військових, тобто головна мета - провокація», - переконаний Лисенко.

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Речник РНБО зауважив, що «літаки, які залітають, вони заходять на малих висотах, і спочатку системи РЛС їх не можуть бачити, потім, коли вони повертаються, вони виходять вгору, їх уже бачать і фіксують».

«На малій висоті їх реєструє наша прикордонна служба, але в них немає засобів ППО, якими б вони могли знищувати ці літаки. Якщо б вони заглибились трохи далі, тоді б їх вже збивали засоби ППО, які є на озброєнні ЗСУ», - запевнив Лисенко.

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