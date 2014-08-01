В РНБО пояснили, чому не збивають авіацію РФ, яка порушує повітряний простір України
Речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко пояснив, чому українські силовики не збивають військові літаки РФ, які порушують повітряний простір України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на брифінгу в Києві.
«Авіація РФ перетинає державний кордон України з метою розвідки та провокаційних дій. Авіація, яка перетинає кордон, не застосовує вогневі засоби, які має», - зазначив він.
«Прольоти мають тримати у напрузі українських військових, тобто головна мета - провокація», - переконаний Лисенко.
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Речник РНБО зауважив, що «літаки, які залітають, вони заходять на малих висотах, і спочатку системи РЛС їх не можуть бачити, потім, коли вони повертаються, вони виходять вгору, їх уже бачать і фіксують».
«На малій висоті їх реєструє наша прикордонна служба, але в них немає засобів ППО, якими б вони могли знищувати ці літаки. Якщо б вони заглибились трохи далі, тоді б їх вже збивали засоби ППО, які є на озброєнні ЗСУ», - запевнив Лисенко.